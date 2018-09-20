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Две екатеринбургские фирмы нанесли вред окружающей среде на 287 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vodakanaz 3736

Две екатеринбургские фирмы нанесли вред окружающей среде на 287 млн рублей

Сегодня, 08:00Здоровье и экология
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