Две екатеринбургские фирмы нанесли вред окружающей среде на 287 млн рублей

На скамье подсудимых оказались руководитель ООО «Научно-производственный торговый дом «Чистый город» Евгений Загуменов и глава ООО «Уральская строительная компания» Виталий Юдин.

Согласно материалам дела, за период с сентября 2015 года по январь 2016 обвиняемые организовали размещение 32 тыс. тонн осадков сточных вод вблизи лесопарковых зон, садовых товариществ и на территории карьеров. Сделано это было с целью максимального извлечения прибыли и уменьшения расходов на исполнение обязательств по договору с ЕМУП «Водоканал».

В ходе судебного заседания было доказано, что действия подсудимых нанесли вред окружающей среде и создали угрозу для жизни и здоровья людей. Общая сумма ущерба составила свыше 287 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.