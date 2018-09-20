Две екатеринбургские фирмы нанесли вред окружающей среде на 287 млн рублей
Директора двух коммерческих предприятий Екатеринбурга признаны виновными в загрязнении окружающей среды с причинением ущерба на сумму свыше 287 млн рублей. За полгода фирмы незаконно разместили более 32 тыс. тонн осадков сточных вод на территориях вокруг Екатеринбурга.
На скамье подсудимых оказались руководитель ООО «Научно-производственный торговый дом «Чистый город» Евгений Загуменов и глава ООО «Уральская строительная компания» Виталий Юдин.
Согласно материалам дела, за период с сентября 2015 года по январь 2016 обвиняемые организовали размещение 32 тыс. тонн осадков сточных вод вблизи лесопарковых зон, садовых товариществ и на территории карьеров. Сделано это было с целью максимального извлечения прибыли и уменьшения расходов на исполнение обязательств по договору с ЕМУП «Водоканал».
В ходе судебного заседания было доказано, что действия подсудимых нанесли вред окружающей среде и создали угрозу для жизни и здоровья людей. Общая сумма ущерба составила свыше 287 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Евгению Загуменову было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а Виталию Юдину в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства с подсудимых будут взысканы суммы причинённого ущерба.