Росгидромет обещает уральцам тёплые зиму и начало весны
Сегодня, 18:23Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По прогнозу специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу, предстоящая зима для уральцев будет без сильных морозов. Температура воздуха не упадёт ниже нормы, сообщается в отчёте Росгидромета.
Анализ климатических данных позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений,говорится в отчёте.
Для жителей Свердловской и Челябинской областей март 2020 года также окажется тёплым. Воздух прогреется выше нормы — в среднем до -4,6 градусов в Екатеринбурге и -6,3 градусов в Челябинске.
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