На Валегинском пруду под Нижним Тагилом волонтеры собрали 40 мешков мусора

«Рифей» идет на встречу и привез бункер, чтобы мы туда могли загрузить весь мусор, который компания сможет вывезти. Нашлись и спонсоры таких мероприятий, которые профинансировали покупку мешков и перчаток, но из-за бюрократической волокиты, мы их получим только в понедельник, говорит Волегов.