На Валегинском пруду под Нижним Тагилом волонтеры собрали 40 мешков мусора

В Нижнем Тагиле прошло пятое по счету мероприятие по сбору мусора, организованного общественными организациями «Чистый Урал» и «Экоправо» в рамках проекта «Не словом, а делом». Уборка проводилась на берегу Валегинского пруда. Всего волонтеры собрали около 40 мешков мусора.

Мы собирались у медицинского колледжа. Администрация города выделила автобус для доставки волонтеров. Руководство колледжа собрало волонтеров, которые приняли сегодня участие, в том числе и преподаватели медколледжа, рассказал TagilCity.ru руководитель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов. Он отметил, что им помогли местные жители с прилегающих улиц, домов. Они привезли тележку, тачку помогали грузить крупногабаритный мусор. Даже были грабли и вилы. Насколько позволила погода до начала более-менее серьезного дождя, мы убрали всю береговую линию, куда прилегают дома. На следующий раз осталась территория между водоемом и первой улицей, рассказал Андрей Волегов. Он добавил, что также планируется убрать территорию Муринских прудов, а также лесопарковую зону за площадью Танкостроителей. «Рифей» идет на встречу и привез бункер, чтобы мы туда могли загрузить весь мусор, который компания сможет вывезти. Нашлись и спонсоры таких мероприятий, которые профинансировали покупку мешков и перчаток, но из-за бюрократической волокиты, мы их получим только в понедельник, говорит Волегов. Субботник Photo: Андрей Волегов Полученные «инструменты» планируется использовать на следующем субботнике. В общей сложности было приобретено 100 мешков и 50 пар перчаток. В мероприятии поучаствовали 19 человек. Следующее планируется провести в предстоящие выходные. В минувшие выходные, 13 сентября, в Нижнем Тагиле прошло четвертое мероприятие. Тогда добровольцы также проводили уборку на Валегинском пруду. В результате за три часа было собрано 80 мешков мусора на берегу пруда. 70 из них были наполнены пластиком и бумагой, еще 10 штук — стеклотарой. На Валегинском пруду под Нижним Тагилом активисты собрали 80 мешков мусора

