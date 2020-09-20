Под Нижним Тагилом прошёл арт-субботник

Она добавила, что на данный момент планируется подготовить один из фасадов заброшенного здания к приезду художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха. Однако для этого им требуются волонтеры. Чтобы стать добровольцем можно обратиться в группу проекта во «Вконтакте».