Под Нижним Тагилом прошёл арт-субботник

Под Нижним Тагилом прошёл арт-субботник

Сегодня, 18:24Здоровье и экологияPhoto: группа проекта "АртРезиденция" во "Вконтакте"
В поселке Черноисточинск 19 сентября прошел арт-субботник в рамках подготовки площадки для проведения фестиваля «Демидов-фест».

Прибрали все вокруг, покрасили мост, сделали одну из сцен, а также выкосили траву. Участвовало порядка 15-20 человек. Это и команда проекта, и неравнодушные местные жители, рассказала TagilCity.ru руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.

Субботник
Photo:Личная страница Рамиля Хакимова во "Вконтакте"

Она добавила, что на данный момент планируется подготовить один из фасадов заброшенного здания к приезду художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха. Однако для этого им требуются волонтеры. Чтобы стать добровольцем можно обратиться в группу проекта во «Вконтакте».

Video:"АртРезиденция"

Фестиваль «Демидов-фест» пройдет 26 сентября на территории бывшего Демидовского завода XVIII века. Всего будет представлено 24 вида деятельности. Пройдет выставка работ художников, музыкальные концерты, мастер-классы, лекции и иные мероприятия. Кроме того, планируется проведение велоквеста и краеведческий тест.

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