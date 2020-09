Под Нижним Тагилом прошёл арт-субботник

В поселке Черноисточинск 19 сентября прошел арт-субботник в рамках подготовки площадки для проведения фестиваля «Демидов-фест».

Прибрали все вокруг, покрасили мост, сделали одну из сцен, а также выкосили траву. Участвовало порядка 15-20 человек. Это и команда проекта, и неравнодушные местные жители, рассказала TagilCity.ru руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова. Субботник Photo: Личная страница Рамиля Хакимова во "Вконтакте" Она добавила, что на данный момент планируется подготовить один из фасадов заброшенного здания к приезду художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха. Однако для этого им требуются волонтеры. Чтобы стать добровольцем можно обратиться в группу проекта во «Вконтакте». Video: "АртРезиденция" Фестиваль «Демидов-фест» пройдет 26 сентября на территории бывшего Демидовского завода XVIII века. Всего будет представлено 24 вида деятельности. Пройдет выставка работ художников, музыкальные концерты, мастер-классы, лекции и иные мероприятия. Кроме того, планируется проведение велоквеста и краеведческий тест. Известный питерский художник прочтет лекцию на «Демидов-фесте» в Черноисточинске

