В Нижнем Тагиле за минувшие сутки был подтвержден всего один случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности число зараженных за все время пандемии составило 1732 человека. В Свердловской области за сутки выявлено 120 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 27,8 тысяч человек. Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 58 человек. Всего вылечились 21,1 тысяча человек. Также подтвержден один летальный случай. Всего скончавшихся насчитывается 568 человек.

