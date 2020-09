В Нижнем Тагиле и местами в Свердловской области 20 сентября ожидаются сильные и очень сильные дожди, а ночью с 21 на 22 сентября заморозки до -3 градусов, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

Данное метеорологическое явление опасно образованием паводков, затоплением территории, возникновении текучего состояния почвы и ее размыва. Кроме того, возможно повреждение или разрушение построек, воздушных линий связи и электропередач, а также повал деревьев. Кроме того, заморозки проявляются охлаждением почвы, воздуха в период активной вегетации сельскохозяйственных культур, что приводит к повреждению теплолюбивых культур.

