Диоксид азота в воздухе. Замеры в Нижнем Тагиле 20 сентября

Диоксид азота в воздухе. Замеры в Нижнем Тагиле 20 сентября
Диоксид азота в воздухе. Замеры в Нижнем Тагиле 20 сентября
Сегодня, 17:03Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
20 сентября во время замеров воздуха на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал в воздухе три вещества-загрязнителя.

Максимальные показатели веществ были при двухминутных замерах следующие:

  • диоксид азота- 4,3 мг/м3;
  • диоксид серы — 0,9 мг/м3;
  • сероводород — 0,32 мг/м3.

Во время контрольных 20-минутных замерах концентрация диоксида азота составила 2 мг/м3, что равняется его ПДК. Замеры проводились при температуре воздуха +8 градусов и северном ветре со скоростью три метра в секунду.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Инфoрмация о состоянии атмoсферы полученa на основании инструментaльных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения не являются официальными и могут отличaться от замeров, опубликованных уполнoмоченным государственным органом. Для получения oфициальной информации о состоянии окружающей срeды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соотвeтствующие запросы в Уральское межрeгиональное управление Росприроднадзора.

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