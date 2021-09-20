Консилиум по оказанию медпомощи беременным с COVID-19 организован на Среднем Урале

Консилиум по оказанию медпомощи беременным с COVID-19 организован на Среднем Урале
Консилиум по оказанию медпомощи беременным с COVID-19 организован на Среднем Урале
Сегодня, 18:45Здоровье и экологияФото: 1MI
Теперь для беременных, которые болеют коронавирусом, будет организован консилиум. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов.

Контролировать документ должна замминистра Елена Чадова. Именно она ранее осветила гибель семи свердловских девушек, которые ожидали детей.

На консилиуме с врачами смежных специальностей будет определяться, как именно стоит контролировать беременность пациенток с коронавирусом. В том случае, если беременная не желает выполнять решения консилиума, она будет осведомлена о возможных отрицательных последствиях. Отмечается, что ответственность в данном случае лежит на главвраче больницы, в которой лечится свердловчанка.

Напомним, 20 августа стало известно, что в ГКБ№ 40 в Екатеринбурге скончалась роженица, больная COVID-19. Ребенок в тяжелом состоянии был отправлен наблюдаться в перинатальный центр. Женщина поступила в больницу на 37-й неделе беременности. Медики сделали ей кесарево сечение, однако она все равно умерла.

Сюжеты:
Коронавирус
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Свердловская областьбеременностькоронавирусАндрей Карлов
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