Консилиум по оказанию медпомощи беременным с COVID-19 организован на Среднем Урале

Контролировать документ должна замминистра Елена Чадова. Именно она ранее осветила гибель семи свердловских девушек, которые ожидали детей.
На консилиуме с врачами смежных специальностей будет определяться, как именно стоит контролировать беременность пациенток с коронавирусом. В том случае, если беременная не желает выполнять решения консилиума, она будет осведомлена о возможных отрицательных последствиях. Отмечается, что ответственность в данном случае лежит на главвраче больницы, в которой лечится свердловчанка.
Напомним, 20 августа стало известно, что в ГКБ№ 40 в Екатеринбурге скончалась роженица, больная COVID-19. Ребенок в тяжелом состоянии был отправлен наблюдаться в перинатальный центр. Женщина поступила в больницу на 37-й неделе беременности. Медики сделали ей кесарево сечение, однако она все равно умерла.