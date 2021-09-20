Заболеваемость ОРВИ среди детей резко возросла в Свердловской области

Заболеваемость ОРВИ среди детей резко возросла в Свердловской области
Заболеваемость ОРВИ среди детей резко возросла в Свердловской области
Сегодня, 19:38Здоровье и экологияФото: 1MI
Случаи ОРВИ участились в Свердловской области. За семь дней заболевание было диагностировано у 45,4 тысячи человек. Данный показатель на 37% превышает результат минувшей недели, также это на 62,2% выше эпидпорога по заболеваемости. В большинстве своем болеют несовершеннолетние (63%).

Среди детей наиболее часто заражаются малыши до 2 лет, затем — дети, посещающие детские сады. Также активно болеют школьники от 7 до 14 лет. Схожая ситуация наблюдается в уральской столице. Там за прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ оказалось 23,4 тысячи человек, что на 73% выше уровня эпидпорога, гласят данные регионального управления Роспотребнадзора.

Наиболее неблагополучной территорией для распространения ОРВИ стало ЗАТО Свободный. Там болеют в 1,5 раза чаще, чем в среднем по области. Случаев гриппа на минувшей неделе зафиксировано не было.

Также неблагоприятная ситуация образовалась с внебольничными пневмониями. В общей сложности зафиксировано 1,8 тысячи случаев заболевания.

Напомним, о реальной возможности одновременно заболеть COVID-19 и гриппом рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга. По его словам, последствия будут тяжелыми.

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