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Новости Нижнего Тагила

74 наркозависимых жителя Екатеринбурга умерли в 2017 году

20 октября 2017, 00:35Добавить новость
Екатеринбург,наркотики,Свердловская область,смерть,наркоман,смертность,наркомания
Число людей, которые умирают от употребления наркотиков на территории Екатеринбурга, выросло. За 6 месяцев 2017 года умерло больше людей, чем за весь 2015 год.

За первое полугодие 2017 года в столице Свердловской области 74 человека погибли от употребления наркотиков.

В 2015 году зафиксировано 50 смертельных случаев, в 2016 – 94 смерти. Таким образом за 6 месяцев 2017 года смертность среди наркоманов обогнала уровень двухлетней давности.


Как передаёт «Политсовет», среди 74 умерших человек, есть 2 ребёнка. Обстоятельства гибели и возраст детей не уточняется.

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