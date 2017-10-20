74 наркозависимых жителя Екатеринбурга умерли в 2017 году

За первое полугодие 2017 года в столице Свердловской области 74 человека погибли от употребления наркотиков.



В 2015 году зафиксировано 50 смертельных случаев, в 2016 – 94 смерти. Таким образом за 6 месяцев 2017 года смертность среди наркоманов обогнала уровень двухлетней давности.



Как передаёт «Политсовет», среди 74 умерших человек, есть 2 ребёнка. Обстоятельства гибели и возраст детей не уточняется.