Количество привитых от гриппа тагильчан достигло 110 тысяч человек

Эпидемиологическая ситуация в Нижнем Тагиле остается благополучной.

На заседании по профилактике ОРВИ и гриппа на территории Нижнего Тагила обсудили ход прививочной кампании, а также другие меры по предотвращению распространения сезонных заболеваний.

Так, представители городского отдела Роспотребназдора сообщили более 110 тысяч жителей Нижнего Тагила привито от гриппа. Помимо этого, они сообщили, что количество заболевших простудными заболеваниями тагильчан составляет 1512 человек. Из них 837 взрослых и 675 детей.

По сравнению с предыдущей неделе, количество обратившихся за медпомощью жителей Нижнего Тагила сократилось на 18%. Также, в городе закрыто шесть групп в трех детских садах. Отмечено, что эпидемиологическая ситуация все еще остается благополучной.

На заседании отметили, что наивысший рост распространения простудных заболеваний зафиксирован в политехнической гимназии в районе ГГМ. В других школах города показатель заболеваемости не превышен.

Для пресечения дальнейшего распространения ОРВИ в учебном заведении, эпидемиологи предложили перенести осенние каникулы для учеников гимназии на 21 октября, а начало второй четвери на 30 октября. Для других учащихся города график осенних каникул остается прежним, пишет пресс-служба Администрации города Нижнего Тагила.