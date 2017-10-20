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Новости Нижнего Тагила

Уральский клинический центр Нижнего Тагила отметил трёхлетие (ФОТО)

20 октября 2017, 09:30Добавить новость
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19 октября в здании Уральского клинического центра прошло торжественное собрание в честь трехлетия медучреждения. Первые лица центра, города и ЗакСо приняли участие в этом мероприятии.

В своём выступлении мэр Нижнего Тагила Сергей Носов отметил, что тагильчане достойны появления такого медучреждения в своём городе.

Для меня очень почетно поздравить сегодня Владислава Валентиновича Тетюхина с трехлетием центра, – сказал Глава города. – Желаю ему здоровья, потому что от этого человека зависит многое, в том числе и работа всего клинического центра.


Глава города вручил сотрудникам центра почетные грамоты, рассказали в пресс-службе мэрии.

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Слова поздравления произнес депутат ЗакСо Вячеслав Погудин. В своей речи он также отметил, что за три года работы госпиталь помог многим пациентам, причем из разных регионов России.

Своё слово произнес основатель госпиталя Владислав Тетюхин. Он сделал акцент на то, что уровень медиков и оказываемая людям помощь соизмерима с деятельностью европейских учреждений.

 

Госпиталь работает уже три года, и можно сказать, что мы преодолели определенный рубикон, - сказал Владислав Валентинович. – Нас называли идеалистами и не верили, что мы проработаем больше полутора лет. Жизнь доказала обратное, и я считаю, что надо быть идеалистами, сохранять преданность своим пациентам и клятве Гиппократа.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

 

Добавим, что за три года работы в уникальном центре провели 17 тысяч операций в рамках таких направлений, как травматология и ортопедия.

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