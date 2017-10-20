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Новости Нижнего Тагила

Часть перчаточного дренажа осталась в пациентке после операции в Березовском

20 октября 2017, 13:35Добавить новость
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Медики из Березовского забыли в пациентке посторонний предмет.

В июне 2017 года врачи в Березовском сделали пациентке операцию. Для оттока жидкости женщине установили дренаж. За 2 дня до выписки пациентки он был снят.

 

Через какое-то время после выписки, жительнице Березовского стало хуже. Операционный шов также не заживал. В связи с этим женщина обратилась за медпомощью в ту же самую больницу. Однако никаких осложнений выявлено не было, и в медицинской помощи пациентке отказали.

 

25 сентября женщина заметила в районе шва некий предмет, похожий на резину. Она снова пришла в больницу. Вскоре из шва был извлечен посторонний предмет – одна из частей перчаточного дренажа.

 

Предполагается, что случившееся могло произойти из-за того, что пациентке изначально оказывали медпомощь с нарушениями.

 

По факту нарушения в оказании медицинской помощи организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК России по Свердловской области.

 

 
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