Часть перчаточного дренажа осталась в пациентке после операции в Березовском

Медики из Березовского забыли в пациентке посторонний предмет.

В июне 2017 года врачи в Березовском сделали пациентке операцию. Для оттока жидкости женщине установили дренаж. За 2 дня до выписки пациентки он был снят.

Через какое-то время после выписки, жительнице Березовского стало хуже. Операционный шов также не заживал. В связи с этим женщина обратилась за медпомощью в ту же самую больницу. Однако никаких осложнений выявлено не было, и в медицинской помощи пациентке отказали.

25 сентября женщина заметила в районе шва некий предмет, похожий на резину. Она снова пришла в больницу. Вскоре из шва был извлечен посторонний предмет – одна из частей перчаточного дренажа.

Предполагается, что случившееся могло произойти из-за того, что пациентке изначально оказывали медпомощь с нарушениями.

По факту нарушения в оказании медицинской помощи организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК России по Свердловской области.