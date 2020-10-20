«Давайте без общего психоза»: Креков о массовом тестировании свердловчан на COVID-19

Он добавил, что на данный момент скорая помощь работает в усиленном режиме. 19 октября отдельное подразделение, занимающееся исключительно случаями с коронавирусом, выезжало к таким пациентам по срокам в более шесть часов. По итогу, 20% случаев — больные с легкими симптомами, которые, тем не менее, желали получить госпитализацию.