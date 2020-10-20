«Давайте без общего психоза»: Креков о массовом тестировании свердловчан на COVID-19

По словам вице-губернатора, в последнее время появилось много желающих сдать тест на коронавирирус: «и когда надо, и когда не надо». В связи с потоком звонков от горожан, желающих узнать свой COVID-статус, в колл-центрах министерства здравоохранения пришлось задействовать дополнительных диспетчеров.
При этом результаты выдаются в поликлиниках, которые эти анализы брали, либо в других учреждениях, где они были взяты. Что колл-центр и был вынужден объяснять,подчеркнул Креков.
Он добавил, что на данный момент скорая помощь работает в усиленном режиме. 19 октября отдельное подразделение, занимающееся исключительно случаями с коронавирусом, выезжало к таким пациентам по срокам в более шесть часов. По итогу, 20% случаев — больные с легкими симптомами, которые, тем не менее, желали получить госпитализацию.
В результате к утру почти в два раза снизилось подъездное время к этим категориям больных. В случае необходимости мы будем этим пользоваться. Но давайте как-то без «общего психоза»,обратился к горожанам Павел Креков.
Напомним, накануне жительница Нижнего Тагила пожаловалась на то, что скорая помощь ехала на вызов 6 часов 40 минут.