Медики из клиники УВЗ получат надбавки за работу с «коронавирусными» больными

Медики из клиники УВЗ получат надбавки за работу с «коронавирусными» больными

Сегодня, 19:57Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Работникам тагильского медицинского центра «Уралвагонзавод» выплатят надбавки за работу с COVID-пациентами, сообщает пресс-служба предприятия.

Соглашение о том, что медицинский центр входит в число организаций, сотрудникам которых положены стимулирующие выплаты, было подписано свердловским Минздравом и УВЗ.

На данный момент, в клинике работают 250 медицинских сотрудников, из которых 31 – врачи, и более 200 – средний и младший медицинский персонал. За период пандемии центр также не прекращал своей деятельности, проводя различные виды диагностики заболеваний.

С 20 октября сотрудники медцентра начали кампанию по вакцинации от гриппа. Всего на территории УВЗ и спортивных объектах медицинскую помощь оказывает 21 пункт, четыре их которых работают круглосуточно.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил на 300 миллионов рублей сумму для финансирования «коронавирусных» доплат медикам.

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