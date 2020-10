Медики из клиники УВЗ получат надбавки за работу с «коронавирусными» больными

Работникам тагильского медицинского центра «Уралвагонзавод» выплатят надбавки за работу с COVID-пациентами, сообщает пресс-служба предприятия.

Соглашение о том, что медицинский центр входит в число организаций, сотрудникам которых положены стимулирующие выплаты, было подписано свердловским Минздравом и УВЗ. На данный момент, в клинике работают 250 медицинских сотрудников, из которых 31 – врачи, и более 200 – средний и младший медицинский персонал. За период пандемии центр также не прекращал своей деятельности, проводя различные виды диагностики заболеваний. С 20 октября сотрудники медцентра начали кампанию по вакцинации от гриппа. Всего на территории УВЗ и спортивных объектах медицинскую помощь оказывает 21 пункт, четыре их которых работают круглосуточно. Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил на 300 миллионов рублей сумму для финансирования «коронавирусных» доплат медикам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter