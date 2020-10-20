На Урале разрабатывают вакцину от коронавируса

На Урале разрабатывают вакцину от коронавируса

Сегодня, 11:39Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
На заводе «Медсинтез» в Новоуральске начали разработку вакцины от COVID-19, сообщает 66.RU.

Разработка и испытания займут как минимум год. Вакцина «Урал» станет четвертой в России, она будет разработана по отличной от других технологии.

По словам председателя совета директоров завода «Медсинтез» Александра Петрова-младшего, который основал его отец, депутат Госдумы Александр Петров-старший, «Урал» станет не последней российской вакциной от COVID-19.

Вакцин разрабатывают очень много. Если посмотреть историю, от гриппа был не один десяток вакцин. Меняются штаммы вируса, меняется технология,говорит Петров-младший.

Он отмечает, что пока это лабораторная разработка. Доклинические и клинические испытания могут занять как минимум год. Уральская вакцина будет конкурентноспособной, если выяснится, что ревакцинация нужна реже, а антитела будут существовать дольше.

Издание «Повестка дня» цитирует слова депутата Госдумы Александра Петрова-старшего.

Мы взяли те фрагменты геномов от вируса, которых нет в организме человека. Если бы мы взяли те фрагменты, которые есть в человеке, была бы опасность, что они встроятся в ДНК человека и мутируют. Нужно было найти то, чего у человека нет. Нашли три фрагмента. Мы их садим на плазмиду и вводим в организм человека через инъекцию. Через три недели видим первый эффект. Через три недели вторая инъекция усиленная, она дает вторую часть, человек вакцинируется, получаются антитела,говорит Александр Петров-старший.

В «Медсинтезе» отмечают, что вакцину «Урал» уже готовы покупать за границей, однако допускают, что во время лабораторных испытаний разработка может оказаться неудачной.

Напомним, в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорон», также ожидается третья, которая разрабатывается в центре имени Чумакова.

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