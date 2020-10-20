Прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами в Левихе

По результатам на глубине отбора до пяти сантиметров было выявлено превышение концентрации загрязняющего вещества в почве в 833,3 раза, а на глубине отбора от пяти до 20 сантиметров — в 900,9 раза. Размер негативных последствий, нанесенных почве, более 546 тысяч рублей.