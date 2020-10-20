Прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами в Левихе

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами в Левихе

Сегодня, 20:56Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Кировограде прокуратурой было возбуждено уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами в посёлке Левиха, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уголовное дело по статье «порча земли» вблизи бывшей котельной поселка Левиха было возбуждено после проверки надзорного ведомства с участием специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

По результатам на глубине отбора до пяти сантиметров было выявлено превышение концентрации загрязняющего вещества в почве в 833,3 раза, а на глубине отбора от пяти до 20 сантиметров — в 900,9 раза. Размер негативных последствий, нанесенных почве, более 546 тысяч рублей.

Напомним, в июле уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило загрязнение реки Тагил кислотными водами, которые вытекают из заброшенного Левихинского рудника.

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