В Нижнем Тагиле за сутки было выявлено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С начала пандемии COVID-19 зарегистрирован у 2 139 тагильчан. В Свердловской области за сутки выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировано 33 170 случаев заболевания. За сутки по выздоровлению выписано 373 пациента, всего вылечившихся — 25 189. С 19 по 20 октября подтверждено девять смертей, общее количество умерших — 708 свердловчан.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter