В Свердловской области за сутки выявлено 258 случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 258 случаев COVID-19

Сегодня, 16:06Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки подтверждено 258 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе насчитывается 33 170 случаев заболевания с начала пандемии.

За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 373 пациента, всего вылечившихся насчитывается 25 189 человек.

Отмечается, что 206 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 165 в реанимации, в том числе 99 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 599 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Также подтверждено девять летальных случаев. Всего за время пандемии скончались 708 свердловчан.

Напомним, в России за сутки выявлено 16 319 случаев заражения коронавирусом. Всего насчитывается 1 431 635 заболевших, из них 1 085 608 выздоровели, еще 24 635 — скончались.

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