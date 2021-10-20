Беременных по QR-коду начали принимать в перинатальном центре в Екатеринбурге

Беременных по QR-коду начали принимать в перинатальном центре в Екатеринбурге
Беременных по QR-коду начали принимать в перинатальном центре в Екатеринбурге
Сегодня, 11:50Здоровье и экологияФото: 1МI
QR-код призван заменить традиционную обменную карту, проверять его станут при помощи сканера. В перинатальном центре в Екатеринбурге уже начали принимать беременных по коду.

Специальный QR-код женщина получает при постановке на учет по беременности, он хранится в мобильном приложении «Аист Смарт» в личном кабинете, сообщает пресс-служба городского клинического перинатального центра Екатеринбурга.

Код из приложения сканируется в регистратуре, но при желании, женщина может распечатать его и предъявлять на бумажном носителе, пояснили в ЕКПЦ.

Это поможет в случае утери телефона или его разрядки.

В мобильном приложении будут храниться все данные о пациентке, есть чат-бот и электронный дневник самоконтроля с автоматическим распознаванием отклонений, рассказали специалисты.

Напомним, на территории Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов для прохода в «чистые зоны». Не имея такого кода, вскоре невозможно будет попасть в общественные заведения, кафе и рестораны, в ТРЦ и спортзалы.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
перинатальный центрбеременныеприем у врачаЕкатеринбургQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы