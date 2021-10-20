Беременных по QR-коду начали принимать в перинатальном центре в Екатеринбурге

QR-код призван заменить традиционную обменную карту, проверять его станут при помощи сканера. В перинатальном центре в Екатеринбурге уже начали принимать беременных по коду.

Специальный QR-код женщина получает при постановке на учет по беременности, он хранится в мобильном приложении «Аист Смарт» в личном кабинете, сообщает пресс-служба городского клинического перинатального центра Екатеринбурга. Код из приложения сканируется в регистратуре, но при желании, женщина может распечатать его и предъявлять на бумажном носителе, пояснили в ЕКПЦ. Это поможет в случае утери телефона или его разрядки. В мобильном приложении будут храниться все данные о пациентке, есть чат-бот и электронный дневник самоконтроля с автоматическим распознаванием отклонений, рассказали специалисты. Напомним, на территории Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов для прохода в «чистые зоны». Не имея такого кода, вскоре невозможно будет попасть в общественные заведения, кафе и рестораны, в ТРЦ и спортзалы. На Урале расширен список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19

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