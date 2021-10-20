Главврача скандальной больницы в Первоуральске уволили после конфликта с Минздравом

Скандал со смертью пациента и увольнением главврача больницы в Первоуральске разгорается с новой силой, сообщает 66.ru.
20 октября 2021 года стало известно, что часть врачей и медперсонала скандальной клиники написали заявления об увольнении. Якобы из солидарности с уволенным главврачом. Сам уволенный главврач Виктор Долгушин сообщил, что произошел «захват больницы», а решение о его увольнении принято уже давно.
Информация об увольнении Долгушина не соответствует действительности, о заявлениях, об увольнении других сотрудников первоуральской больницы в ведомстве не знают,рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Напомним, проверки в больнице в Первоуральске начались после смерти одного из пациентов. Очевидец сделал съемку в отделении лечебницы в тот момент, когда его сосед по палате начал задыхаться. На кадрах видно, что мужчина длительное время зовет на помощь врачей, но в коридоре больницы нет даже дежурной медсестры.