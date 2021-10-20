Из-за ОРВИ и COVID-19 в уральских больницах отменяются профосмотры и выезды в села

Из-за ОРВИ и COVID-19 в уральских больницах отменяются профосмотры и выезды в села
Из-за ОРВИ и COVID-19 в уральских больницах отменяются профосмотры и выезды в села
Сегодня, 20:26Здоровье и экологияФото: 1MI
В свердловских больницах продолжается введение новых ограничений из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

О том, что в детской поликлинике не будут проходить дни здорового ребенка, профилактические медицинские осмотры и вакцинации сообщили в Сысертской ЦРБ. Данный запрет будет актуален с 25 октября по 8 ноября, пишет Znak. Однако отмечается, что деятельность продолжат специалисты узкого профиля.

Данная мера связана с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Также об изменениях сообщает Верхнепышминская центральная горбольница. Из-за ситуации вокруг COVID-19 были приостановлены выезды мобильных бригад.

Напомним, министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова рассказала о критической обстановке со смертностью от коронавирусной инфекции в Свердловской области.

Сюжеты:
Коронавирус
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