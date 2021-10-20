Концерт Zivert переносится в Нижнем Тагиле из-за ситуации вокруг COVID-19

Концерт Zivert переносится в Нижнем Тагиле из-за ситуации вокруг COVID-19

Концерт Zivert переносится в Нижнем Тагиле из-за ситуации вокруг COVID-19

Сегодня, 19:54
Здоровье и экология
Фото: личная страница Zivert в Instagram
Из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса в Нижнем Тагиле переносится концерт певицы Zivert. Об этом редакции TagilCity.ru сообщила местная жительница.

По словам тагильчанки, 20 октября она получила на свою электронную почту уведомление от организаторов о переносе. Новая дата на данный момент неизвестна. Ранее концерт планировалось провести 29 октября в 18.00 в ЛДС «В.К Сотникова».

Мы расстроены, нам организатор отправила это уведомление!пожаловалась тагильчанка.

Фото:жительница Нижнего Тагила

В группе концерта «ВКонтакте» сообщается, что в ближайшее время станет известно, на какое число перенесли мероприятие. Также там отметили, что сдавать билеты не нужно, так как они все еще действительны.

На своей официальной странице в Instagram певица написала, что перенесенные концерты в любом случае состоятся. Однако лишь тогда, когда ситуация вокруг заболеваемости улучшится. Помимо Нижнего Тагила концерты оказались перенесены на новые даты в Самаре, Оренбурге, Стерлитамаке, Альметьевске, Пензе, Кургане, Омске, Смоленске и Твери.

Напомним, 10 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» проходил концерт Zivert. Мероприятие должно было начаться в 19.00 однако в итоге было задержано на два часа. Некоторым возмущенным поклонникам пообещали вернуть деньги.

Сюжеты:
ЭксклюзивКоронавирусНижний Тагил
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