Концерт Zivert переносится в Нижнем Тагиле из-за ситуации вокруг COVID-19

По словам тагильчанки, 20 октября она получила на свою электронную почту уведомление от организаторов о переносе. Новая дата на данный момент неизвестна. Ранее концерт планировалось провести 29 октября в 18.00 в ЛДС «В.К Сотникова».
Мы расстроены, нам организатор отправила это уведомление!пожаловалась тагильчанка.
В группе концерта «ВКонтакте» сообщается, что в ближайшее время станет известно, на какое число перенесли мероприятие. Также там отметили, что сдавать билеты не нужно, так как они все еще действительны.
На своей официальной странице в Instagram певица написала, что перенесенные концерты в любом случае состоятся. Однако лишь тогда, когда ситуация вокруг заболеваемости улучшится. Помимо Нижнего Тагила концерты оказались перенесены на новые даты в Самаре, Оренбурге, Стерлитамаке, Альметьевске, Пензе, Кургане, Омске, Смоленске и Твери.
Напомним, 10 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» проходил концерт Zivert. Мероприятие должно было начаться в 19.00 однако в итоге было задержано на два часа. Некоторым возмущенным поклонникам пообещали вернуть деньги.