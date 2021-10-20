О критической обстановке со смертностью от COVID-19 на Урале рассказала Голикова

О критической обстановке со смертностью от COVID-19 на Урале рассказала Голикова

О критической обстановке со смертностью от COVID-19 на Урале рассказала Голикова

Сегодня, 17:08
Здоровье и экология
Фото: 1МI
Министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова рассказала о критической обстановке со смертностью от коронавирусной инфекции в Свердловской области.

В числе регионов, где сложилась критическая обстановка с количеством умерших от коронавирусной инфекции оказалась и Свердловская область, доложила глава Минздрава РФ на совещании у президента России Владимира Путина.

В регионе также наблюдается критическая ситуация с госпитализацией больных с тяжелой формой COVID-19, отметила Голикова.

Напомним, власти Свердловской области заявили о наполнении коронавирусных госпиталей на 93%. Только 7% свободных коек готовы к принятию новых пациентов, которых с каждым днем становится больше. 20 октября на совещании кабмина Путин поддержал введение в России длинных выходных с 30 октября по 7 ноября. Для ряда регионов нерабочие дни начнутся уже с 23 октября.

Сюжеты:
Коронавирус
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