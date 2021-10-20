О критической обстановке со смертностью от COVID-19 на Урале рассказала Голикова

Напомним, власти Свердловской области заявили о наполнении коронавирусных госпиталей на 93%. Только 7% свободных коек готовы к принятию новых пациентов, которых с каждым днем становится больше. 20 октября на совещании кабмина Путин поддержал введение в России длинных выходных с 30 октября по 7 ноября. Для ряда регионов нерабочие дни начнутся уже с 23 октября.