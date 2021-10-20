Впервые с начала пандемии за сутки выявлено более 600 случаев COVID-19 на Урале

Впервые с начала пандемии за сутки выявлено более 600 случаев COVID-19 на Урале
Впервые с начала пандемии за сутки выявлено более 600 случаев COVID-19 на Урале
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: 1МI
За сутки в Свердловской области коронавирусной инфекцией заболело рекордное количество уральцев за все время пандемии.

С 19 по 20 октября 2021 года выявлено 603 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщает региональный оперштаб.

Это самое большое количество заболевших за сутки с начала пандемии. За тот же период в регионе зафиксировано 38 летальных исходов от COVID-19.

Напомним, обязательные QR-коды и вакцинация против новой коронавирусной инфекции введены на территории Свердловской области. Утвержден список профессий, работники которых должны в обязательном порядке привиться против COVID-19.

Сюжеты:
Коронавирус
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