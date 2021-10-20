Впервые с начала пандемии за сутки выявлено более 600 случаев COVID-19 на Урале

С 19 по 20 октября 2021 года выявлено 603 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщает региональный оперштаб.
Это самое большое количество заболевших за сутки с начала пандемии. За тот же период в регионе зафиксировано 38 летальных исходов от COVID-19.
Напомним, обязательные QR-коды и вакцинация против новой коронавирусной инфекции введены на территории Свердловской области. Утвержден список профессий, работники которых должны в обязательном порядке привиться против COVID-19.