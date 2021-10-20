Около 500 новых контейнеров под ТКО появилось в Нижнем Тагиле с мая прошлого года

Новые контейнеры «Компания «Рифей» устанавливает во всех районах города и в пригородных поселках. В июне прошлого года были заменены все контейнеры в Дзержинском районе в количестве 231 штуки. Некоторые контейнеры под мусор ставятся в замен сгоревших или сломанных.
Редакция TagilCity.ru создала интерактивную карту размещения контейнеров, которая будет регулярно обновляться.
Напомним, 1,2 тысячи новых емкостей для сбора мусора появились в 10 городских округах Свердловской области. Лидерами по обновлению оборудования стали Нижняя Тура и Североуральск.