Около 500 новых контейнеров под ТКО появилось в Нижнем Тагиле с мая прошлого года

Около 500 новых контейнеров под ТКО появилось в Нижнем Тагиле с мая прошлого года
Около 500 новых контейнеров под ТКО появилось в Нижнем Тагиле с мая прошлого года
Сегодня, 17:01Здоровье и экологияФото: пресс-служба «Компании «Рифей»
486 новых пластиковых контейнеров установлено во дворах многоэтажных домов и на территориях частного сектора в Нижнем Тагиле с мая 2020 года по сентябрь 2021 года.

Новые контейнеры «Компания «Рифей» устанавливает во всех районах города и в пригородных поселках. В июне прошлого года были заменены все контейнеры в Дзержинском районе в количестве 231 штуки. Некоторые контейнеры под мусор ставятся в замен сгоревших или сломанных.

Редакция TagilCity.ru создала интерактивную карту размещения контейнеров, которая будет регулярно обновляться.

Напомним, 1,2 тысячи новых емкостей для сбора мусора появились в 10 городских округах Свердловской области. Лидерами по обновлению оборудования стали Нижняя Тура и Североуральск.

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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