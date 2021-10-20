Появилась информация о продлении нерабочих дней в Свердловской области

Появилась информация о продлении нерабочих дней в Свердловской области
Появилась информация о продлении нерабочих дней в Свердловской области
Сегодня, 20:33Здоровье и экологияФото: 1MI
Решение о том, что ноябрь в России начнется с нерабочей недели, 20 октября принял президент Владимир Путин. Это сделано для того, чтобы стабилизировать ухудшившуюся ситуацию вокруг коронавируса.

Однако некоторые регионы, в которых повышена смертность от COVID-19, смогут даже увеличить срок данных дней, пишет «КП-Екатеринбург». Также о том, что сохранение здоровья и жизни жителей остается приоритетом властей, отметили в Департаменте информполитики региона. Там подчеркнули, что ранее уже были приняты дополнительные меры, такие как введение QR-кодов и начало обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.

Напомним, о наполнении коронавирусных госпиталей на 93% заявили власти Свердловской области. Только 7% свободных коек готовы к принятию новых пациентов, которых с каждым днем становится больше.

Сюжеты:
Коронавирус
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