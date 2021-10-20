Режим ЧС введен в 11 муниципалитетах на Урале из-за заболевании птиц и свиней

В связи с африканской чумой свиней режим действует в Камышловском муниципальном районе, Горноуральском и Пышминском городских округах, в Богдановиче, Сухом Логе, Ирбитском муниципальном округе и Нижнем Тагиле. ЧС из-за гриппа птиц объявлена в Арамильском и Сысертском городских округах и в Екатеринбурге, пишет Znak со ссылкой на департамент ветеринарии Свердловской области.
Первая вспышка афиканской чумы была выявлена в селе Калиновское Камышловского района в конце сентября. Тогда незамедлительно была установлена санитарно-защитная зона в радиусе 20 километров. В нее попасть можно только по пропускам. Поголовье свиней и вся готовая продукция подлежали утилизации. В дальнейшем режим ЧС был введен и в других муниципалитетах.
Куриц с подтвержденным птичьим гриппом обнаружили в селе Патруши. Специалисты заявили, что птицы будут уничтожены.