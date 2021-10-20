Режим ЧС введен в 11 муниципалитетах на Урале из-за заболевании птиц и свиней

Первая вспышка афиканской чумы была выявлена в селе Калиновское Камышловского района в конце сентября. Тогда незамедлительно была установлена санитарно-защитная зона в радиусе 20 километров. В нее попасть можно только по пропускам. Поголовье свиней и вся готовая продукция подлежали утилизации. В дальнейшем режим ЧС был введен и в других муниципалитетах.