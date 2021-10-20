Сайт оперштаба сам принял решение о введение QR-кодов для уральских ТЦ и общепита

На портале оперштаба появилась информация о том, что в Свердловской области с 8 ноября посетить заведения общепита и торговые центры можно исключительно с предъявлением QR-кода.

Однако в недавнем указе, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым, об этом ничего не говорится. Из документа следует, что в регионе не вводятся QR-коды в заведениях общепита и торговых центрах, сообщает «Областная газета». Коды нужны для посещения театров, концертов, филармоний, кинотеатров, домов культуры, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха и санаториев. QR-код бывают двух видов — после прививки и после болезни. Цифровой пропуск у первых будет работать в течение года — до ревакцинации. Во втором случае — только полгода. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Ранее с таким предложением выступала вице-премьер Татьяна Голикова. Введение нерабочих дней из-за высокой заболеваемости COVID-19 поддержал Путин

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