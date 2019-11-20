Предприятия Нижнего Тагила направили 71 млн рублей на проекты по снижению выбросов
Тагильские предприятия, участвующее в проекте «Чисты воздух», вложили более 71 млн рублей на мероприятия, направленные на снижение выбросов в воздух. Об этом сообщают в департаменте информолитики Свердловской области.
В Минприроды подвели промежуточные итоги нацпроекта «Экология». Помимо реализации проектов по снижения выбросов вредных веществ, в Нижнем Тагиле появится дополнительная автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха. Также в городе идут работы по реабилитации Черноисточинского водохранилища. Как сообщают в департаменте, это первый проект по реабилитации водоема, осуществление которого начато на средства города и области. Кроме того, в течение года по заданию Министерства ученые проводили исследования состояния Черноисточинского и Волчихинского водохранилищ и озера Шарташ.
Ученые Российского института комплексного использования и охраны водных ресурсов отслеживали влияние деятельности человека на водные объекты, итоги мониторинга для анализа и назначения соответствующих мероприятий уже направлены в министерство,рассказали в департаменте.
В регионе также планируется провести реабилитацию озера Шарташ в Екатеринбурге и Северского водохранилища.
Напомним, что к 2024 году выбросы в Нижнем Тагиле планируется снизить на 20%.