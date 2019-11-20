Предприятия Нижнего Тагила направили 71 млн рублей на проекты по снижению выбросов

В Минприроды подвели промежуточные итоги нацпроекта «Экология». Помимо реализации проектов по снижения выбросов вредных веществ, в Нижнем Тагиле появится дополнительная автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха. Также в городе идут работы по реабилитации Черноисточинского водохранилища. Как сообщают в департаменте, это первый проект по реабилитации водоема, осуществление которого начато на средства города и области. Кроме того, в течение года по заданию Министерства ученые проводили исследования состояния Черноисточинского и Волчихинского водохранилищ и озера Шарташ.