Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для пенсионеров

Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для пенсионеров

Сегодня, 19:28Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции был продлен до 7 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Помимо этого, губернатором до 28 ноября было продлено дистанционное обучение для учеников 6–10-х классов. Школьники с первого по пятый, а также учащиеся одиннадцатых классов продолжат обучение в очном формате.

Дополнительно в документе отмечено, что защитные экраны в такси носят рекомендательный характер. Данное уточнение вызвано юридическими тонкостями. Однако для прекращения распространения COVID-19 перегородки должны присутствовать.

Напомним, сегодня стало известно, что после школьных учителей защитными экранами будут обеспечены воспитатели детских садов.

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