Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для пенсионеров

Помимо этого, губернатором до 28 ноября было продлено дистанционное обучение для учеников 6–10-х классов. Школьники с первого по пятый, а также учащиеся одиннадцатых классов продолжат обучение в очном формате.
Дополнительно в документе отмечено, что защитные экраны в такси носят рекомендательный характер. Данное уточнение вызвано юридическими тонкостями. Однако для прекращения распространения COVID-19 перегородки должны присутствовать.
Напомним, сегодня стало известно, что после школьных учителей защитными экранами будут обеспечены воспитатели детских садов.