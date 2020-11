Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для пенсионеров

Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции был продлен до 7 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Помимо этого, губернатором до 28 ноября было продлено дистанционное обучение для учеников 6–10-х классов. Школьники с первого по пятый, а также учащиеся одиннадцатых классов продолжат обучение в очном формате. Дополнительно в документе отмечено, что защитные экраны в такси носят рекомендательный характер. Данное уточнение вызвано юридическими тонкостями. Однако для прекращения распространения COVID-19 перегородки должны присутствовать. Напомним, сегодня стало известно, что после школьных учителей защитными экранами будут обеспечены воспитатели детских садов. Воспитатели детсадов в Свердловской области начнут носить защитные экраны

