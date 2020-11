За сутки в России выявили 24 318 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 2 039 926 заболевших россиян. За сутки выписали из медучреждений выписали 24 758 человек, всего выздоровели 1 551 414 пациентов. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остается 470 831 человек. С начала пандемии зарегистрировано 35 311 летальных случаев, из них 461 за прошедшие сутки.

