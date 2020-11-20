Павел Креков прокомментировал странности «ковидной» статистики в Свердловской области

Павел Креков прокомментировал странности «ковидной» статистики в Свердловской области

Сегодня, 21:14Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Вице-губернатор Павел Креков прокомментировал, по какой причине статистика данных о COVID-19, публикуемая в разных ведомствах, отличается.

По большей части граждан смущает число занятых инфекционных коек, которое выше количества свердловчан, имеющих диагноз коронавирус, статистику о которых ежедневно публикует оперштаб.

Как рассказал Креков, пациенты делятся на три категории: с пневмонией, с COVID-19 и ОРВИ, которое может оказаться коронавирусом после получения результатов анализа.

Разница в цифрах связана с тем, что в одном случае мы считаем чистых ковидников, в другом — все три категории. В статистику подается только чистый ковид, без пневмонии и ОРВИ,цитирует е1 слова вице-губернатора.

Также он добавил, что на инфекционных местах расположены больные всех трех категорий.

Напомним, сегодня Павел Креков сообщил о необходимости восстановления диспансеризации.

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