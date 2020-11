Павел Креков прокомментировал странности «ковидной» статистики в Свердловской области

Вице-губернатор Павел Креков прокомментировал, по какой причине статистика данных о COVID-19, публикуемая в разных ведомствах, отличается.

По большей части граждан смущает число занятых инфекционных коек, которое выше количества свердловчан, имеющих диагноз коронавирус, статистику о которых ежедневно публикует оперштаб. Как рассказал Креков, пациенты делятся на три категории: с пневмонией, с COVID-19 и ОРВИ, которое может оказаться коронавирусом после получения результатов анализа. Разница в цифрах связана с тем, что в одном случае мы считаем чистых ковидников, в другом — все три категории. В статистику подается только чистый ковид, без пневмонии и ОРВИ,цитирует е1 слова вице-губернатора. Также он добавил, что на инфекционных местах расположены больные всех трех категорий. Напомним, сегодня Павел Креков сообщил о необходимости восстановления диспансеризации. Павел Креков рассказал о судьбе диспансеризации населения

