Павел Креков прокомментировал странности «ковидной» статистики в Свердловской области

По большей части граждан смущает число занятых инфекционных коек, которое выше количества свердловчан, имеющих диагноз коронавирус, статистику о которых ежедневно публикует оперштаб.
Как рассказал Креков, пациенты делятся на три категории: с пневмонией, с COVID-19 и ОРВИ, которое может оказаться коронавирусом после получения результатов анализа.
Разница в цифрах связана с тем, что в одном случае мы считаем чистых ковидников, в другом — все три категории. В статистику подается только чистый ковид, без пневмонии и ОРВИ,цитирует е1 слова вице-губернатора.
Также он добавил, что на инфекционных местах расположены больные всех трех категорий.
Напомним, сегодня Павел Креков сообщил о необходимости восстановления диспансеризации.