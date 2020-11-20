Превышений выбросов нет: замеры воздуха в районе тагильского вокзала за 20 ноября

Замеры проводились при юго-западном ветре, скорость которого составляла семь метров в секунду. Превышений по синильной кислоте, диоксиду серы, формальдегиду, диоксиду азота и сероводороду газовый анализатор «Геолан» не зафиксировал.
При этом датчики прибора улавливают наличие вредных веществ в любой, даже не превышающей ПДК, концентрации.
Напомним, по данным УГМС, за период со 2 по 12 ноября в Нижнем Тагиле три раза зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола, формальдегида, сероводорода.