Превышений выбросов нет: замеры воздуха в районе тагильского вокзала за 20 ноября

20 ноября в районе железнодорожного вокзала редакция TagilCity.ru провела замеры загрязняющих веществ в воздухе. Превышение концентрации по пяти веществам зафиксировано не было.

Замеры проводились при юго-западном ветре, скорость которого составляла семь метров в секунду. Превышений по синильной кислоте, диоксиду серы, формальдегиду, диоксиду азота и сероводороду газовый анализатор «Геолан» не зафиксировал. При этом датчики прибора улавливают наличие вредных веществ в любой, даже не превышающей ПДК, концентрации. Video: tagilcity.ru Напомним, по данным УГМС, за период со 2 по 12 ноября в Нижнем Тагиле три раза зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола, формальдегида, сероводорода.

