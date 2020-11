Свердловчан предупредили о возможном урагане

На Урале ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

21 ноября, в субботу, в области прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду. Осадков не ожидается. Завтра температура воздуха днем не опустится ниже минус пяти градусов. Населению рекомендуют быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.

