Свердловчан предупредили о возможном урагане

Свердловчан предупредили о возможном урагане

Сегодня, 20:42Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

21 ноября, в субботу, в области прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду. Осадков не ожидается. Завтра температура воздуха днем не опустится ниже минус пяти градусов.

Населению рекомендуют быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.

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