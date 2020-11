Свердловский вице-губернатор рассказал о запасах лекарств для больных COVID-19

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о количестве лекарств для лечения больных коронавирусом в регионе.

В область поступили лекарства для 13 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Они предназначены для амбулаторных больных, передает E1 слова вице-губернатора. Отмечается, что запасы «Арбидола» и других препаратов на складах Среднего Урала растут. Напомним, об отсутствии многих препаратов, а также градусников в Нижнем Тагиле сообщалось в конце октября. На складах дистрибьюторов в Свердловской области не осталось противовирусных лекарств. По словам руководителя «Центральной гомеопатической аптеки» Екатеринбурга Анны Бурмистровой, она не может закупить препараты «Арбидол», «Нобазит», «Триазаверин», «Галавит». Также у поставщиков нет наиболее распространенных антибиотиков, которые назначают при лечении коронавируса, это «Сумамед» и «Азитромицин». Тагильчане смели с прилавков аптек термометры и противовирусные средства

