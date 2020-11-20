Свердловский вице-губернатор рассказал о запасах лекарств для больных COVID-19

Напомним, об отсутствии многих препаратов, а также градусников в Нижнем Тагиле сообщалось в конце октября. На складах дистрибьюторов в Свердловской области не осталось противовирусных лекарств. По словам руководителя «Центральной гомеопатической аптеки» Екатеринбурга Анны Бурмистровой, она не может закупить препараты «Арбидол», «Нобазит», «Триазаверин», «Галавит». Также у поставщиков нет наиболее распространенных антибиотиков, которые назначают при лечении коронавируса, это «Сумамед» и «Азитромицин».