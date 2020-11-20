Свердловский замгубернатора рассказал, зачем в больницы приехали федеральные ревизоры

Проверяющие приехали по приглашению свердловских властей, передает E1 слова вице-губернатора с закрытой пресс-конференции.
Креков отметил, что группа уже побывала в восьми регионах и пробудет на Среднем Урале 14 дней. 19 ноября ревизоры посетили Нижний Тагил, а сегодня работают в Екатеринбурге.
Напомним, комиссия проверяет «красные зоны» медицинских учреждений на предмет целесообразности занимаемого места коронавирусными больными. Кроме того, будет проводится анализ количества койко-мест на предмет избыточности.