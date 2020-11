За сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировали 18 заболевших COVID-19 человек, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего за время пандемии было выявлено 2803 случая. По данным на 19 ноября, в Свердловской области за сутки было зафиксировано 369 случаев заболевания, с начала пандемии — 42 088. По выздоровлению выписали 371 пациента за сутки, общее число выздоровевших достигло 34 253 человек. За сутки от коронавируса скончались 10 человек, всего зафиксировано 926 летальных случаев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter