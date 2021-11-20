Свердловские чиновники запустили в соцсетях QR-челлендж

Свердловские чиновники запустили в соцсетях QR-челлендж
Свердловские чиновники запустили в соцсетях QR-челлендж
Сегодня, 21:09Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Чиновники разных уровней в Свердловской области вслед за губернатором Евгением Куйвашевым начали публиковать в соцсетях свои QR-коды. Своеобразный челлендж подхватили и сотрудники администрации Нижнего Тагила.

Первый пример своим подчиненным подал тагильский мэр Владислав Пинаев. Градоначальник опубликовал свой QR-код на личной странице в Instagram. Идею главы Нижнего Тагила поддержали его зам Вячеслав Горячкин и руководитель службы спасения города Сергей Коперкин.

Фото:Страница в Instagram Вячеслава Горячкина

Помимо тагильчан, QR-коды выложили в соцсети главы Краснотурьинска Александр Устинов и Волчанска — Александр Вервейн.

Фото:со страницы в Instagram Александра Устинова

Напомним, за последние сутки Свердловская область обновила антирекорд по смертности и заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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