Свердловские чиновники запустили в соцсетях QR-челлендж

Первый пример своим подчиненным подал тагильский мэр Владислав Пинаев. Градоначальник опубликовал свой QR-код на личной странице в Instagram. Идею главы Нижнего Тагила поддержали его зам Вячеслав Горячкин и руководитель службы спасения города Сергей Коперкин.
Помимо тагильчан, QR-коды выложили в соцсети главы Краснотурьинска Александр Устинов и Волчанска — Александр Вервейн.
Напомним, за последние сутки Свердловская область обновила антирекорд по смертности и заболеваемости коронавирусной инфекцией.