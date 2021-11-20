Свердловские чиновники запустили в соцсетях QR-челлендж

Чиновники разных уровней в Свердловской области вслед за губернатором Евгением Куйвашевым начали публиковать в соцсетях свои QR-коды. Своеобразный челлендж подхватили и сотрудники администрации Нижнего Тагила.

Первый пример своим подчиненным подал тагильский мэр Владислав Пинаев. Градоначальник опубликовал свой QR-код на личной странице в Instagram. Идею главы Нижнего Тагила поддержали его зам Вячеслав Горячкин и руководитель службы спасения города Сергей Коперкин. Фото: Страница в Instagram Вячеслава Горячкина Помимо тагильчан, QR-коды выложили в соцсети главы Краснотурьинска Александр Устинов и Волчанска — Александр Вервейн. Фото: со страницы в Instagram Александра Устинова Напомним, за последние сутки Свердловская область обновила антирекорд по смертности и заболеваемости коронавирусной инфекцией. Антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале

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