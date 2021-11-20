Видеообращение к Путину записали свердловские борцы с QR-кодами

Мы не имеем права отделять одних от других, потому что наши деды в 45-м остановили фашизм. Наша задача — не допустить его возрождения сейчас. Фашизм на нашей земле не пройдет. С нами наши ветераны, победили они — победим и мы, подытожили активисты.