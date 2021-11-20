Видеообращение к Путину записали свердловские борцы с QR-кодами

Видеообращение к Путину записали свердловские борцы с QR-кодами
Видеообращение к Путину записали свердловские борцы с QR-кодами
Сегодня, 19:59Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Очередное видеообращение против системы QR-кодов записали свердловские активисты. На этот раз жители Урала решили привлечь внимание президента Владимира Путина.

Введение системы QR-кодов активисты из Екатеринбурга в своем видео сравнили с фашизмом. Борцы с электронными кодами потребовали их отменить, пишет Е1. В акции участвовало около 50 человек — свердловчане, которые назвали себя «Иммунный ответ», собрались у ТЦ «Гринвич».

Несогласные с системой QR-кодов говорили о товарной метке, которую людей вынуждают получать после вакцины. Свою речь свердловчане сделали с отсылкой к победам предков. При этом, часть несогласных с кодами уже поставили как минимум одну вакцину.

Мы не имеем права отделять одних от других, потому что наши деды в 45-м остановили фашизм. Наша задача — не допустить его возрождения сейчас. Фашизм на нашей земле не пройдет. С нами наши ветераны, победили они — победим и мы, подытожили активисты.

Напомним, Свердловский областной суд накануне отклонил иск свердловских активистов о незаконном введении системы QR-кодов.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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