Акция «Безопасный лёд» стартовала в Свердловской области (ФОТО)

Наиболее опасными местами являются Рефтинское, Среднеуральское, Белоярское и Волчихинское водохранилища, рассказали в МЧС по региону.



В настоящее время толщина льда там составляет порядка 8-15 см. Безопасная толщина, по информации экспертов – 20-30 см. Она установилась лишь на семи реках региона.



Специалисты проводят профилактические работы: беседуют с населением, выдают памятки и озвучивают рекомендации.



По данным ведомства, с начала сезона в водоёмах региона утонули 4 человека.

Фото: пресс-служба МЧС по региону