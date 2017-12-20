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Новости Нижнего Тагила

Акция «Безопасный лёд» стартовала в Свердловской области (ФОТО)

20 декабря 2017, 08:30Добавить новость
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18 декабря в Свердловской области началась акция «Безопасный лёд». Рейд проходит при участии спасателей, ГИБДД, администрации муниципалитетов и полиции. Специалисты намерены усилить контроль над водоёмами, предотвратить выезд на лёд автомобилей и провалы под воду.

Наиболее опасными местами являются Рефтинское, Среднеуральское, Белоярское и Волчихинское водохранилища, рассказали в МЧС по региону.

В настоящее время толщина льда там составляет порядка 8-15 см. Безопасная толщина, по информации экспертов – 20-30 см. Она установилась лишь на семи реках региона.

Специалисты проводят профилактические работы: беседуют с населением, выдают памятки и озвучивают рекомендации.

По данным ведомства, с начала сезона в водоёмах региона утонули 4 человека.

 

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