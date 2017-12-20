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Новости Нижнего Тагила

Целлюлозно-бумажный завод в Туре оштрафован на 34 000 рублей за слив аммиака в реку

20 декабря 2017, 00:35Добавить новость
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Руководство Туринского Целлюлозно-бумажного завода признано виновным в загрязнении окружающей среды. По результатам проверки стало известно, что завод сбрасывал в реку Тура сточные воды, содержащие аммиак.

В сентябре 2017 года прокуратура Свердловской области организовала проверку Туринского ЦБЗ после обращения местного жителя.

Следователи обнаружили факты слива в реку Тура сточных вод, в которых содержались аммиак и лигносульфонат. Количество вредных веществ превышало допустимую норму.


В ходе рассмотрения административного дела стало известно, что на заводе имелись технические возможности для очистки сточных вод, но руководство проигнорировало требования законодательства об охране окружающей среды. В итоге предприятие и его руководитель оштрафованы на 31 000 и 3 000 рублей соответственно, сообщает «Уралинформбюро».

К дисциплинарной ответственности был привлечён эколог завода, а после вынесения представления со стороны прокуратуры руководство предприняло дополнительные меры по очистке сточных вод.

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