Целлюлозно-бумажный завод в Туре оштрафован на 34 000 рублей за слив аммиака в реку

В сентябре 2017 года прокуратура Свердловской области организовала проверку Туринского ЦБЗ после обращения местного жителя.



Следователи обнаружили факты слива в реку Тура сточных вод, в которых содержались аммиак и лигносульфонат. Количество вредных веществ превышало допустимую норму.



В ходе рассмотрения административного дела стало известно, что на заводе имелись технические возможности для очистки сточных вод, но руководство проигнорировало требования законодательства об охране окружающей среды. В итоге предприятие и его руководитель оштрафованы на 31 000 и 3 000 рублей соответственно, сообщает «Уралинформбюро».



К дисциплинарной ответственности был привлечён эколог завода, а после вынесения представления со стороны прокуратуры руководство предприняло дополнительные меры по очистке сточных вод.