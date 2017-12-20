Редкие виды животных исключены из Красной книги России в интересах бизнеса

Сообщается, что над новым списком работали ученые из ведущих институтов РАН. Включение некоторых особей в Красную книгу происходило в ходе дебатов, поскольку изменение перечня касалось интересов коммерческих структур, сообщает издание «Новые известия».



Известно, что численность гималайских медведей не превышает 6 тысяч особей. Они находятся в уязвимом положении: медведей лишают дома, поскольку на Дальнем Востоке компании вырубают лес с крупными кедрами, в дуплах которых обосновываются особи.



Эксперты уверены, что исключение редких видов животных из Книги было сделано в интересах охотничьего лобби. Гималайские медведи являются предметом охоты: их лапы востребованы в восточной медицине. Ценен для охотников и снежный баран, который обитает на Камчатке, Чукотке и в Корякском нагорье.



Специалисты знали об особенностях редких животных и их условий проживания, поэтому до последнего отстаивали список новой версии Красной книги. Однако лоббисты отстранили документы от работы по самым разным причинам. Более того, из утверждающей комиссии были исключены ученые-зоологи. Аналитики делают вывод, что содержание Красной книги определяется коммерческим интересом группы лиц.



Сейчас десятки ученых РАН обратились к Владимиру Путину с письмом «Красная книга России под угрозой», в котором отражены все предположения научного сообщества о судьбе российского талмуда.