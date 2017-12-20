-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
ночь: -10
утро: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.72 + 0.11
EUR 69.50 + 0.33
Новости Нижнего Тагила

Территории Пихтовых гор и Палёной будут вычищены от мусора в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

20 декабря 2017, 19:30Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,отдых,экология,мусор,Пихтовые горы,Паленая,Тагилстроевский район,Дзержинский район,субботник,уборка,мэр,поручение
В следующем году в местах отдыха горожан на Пихтовых горах на Вагонке и в районе горы Палёная в Тагилстроевском районе будут проведены работы по уборке разнообразного мусора, оставленного там тагильчанами во время отдыха. Соответствующие поручения главам районов дал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на прошедшем накануне совещании.

В ноябре Сергей Носов поручил заняться улучшением экологической обстановки в Нижнем Тагиле в 2018 году. Одним из запланированных в этом направлении мероприятий станет уборка территории еловых лесов на Пихтовых горах и Палёной, сообщает «Тагил-ТВ». Указанные районы являются популярным местом отдыха жителей Нижнего Тагила. Негативной стороной такой популярности является постепенное накопление там различного мусора: банок, бутылок, разнообразных пакетов и обёрток.

 

Прошу делать ставки, сколько КАМАЗов бутылок и мусора мы оттуда вывезем. Но вывезти надо всё, -- подчеркнул градоначальник на совещании.

 

Тагильчане, занимающиеся общественной деятельностью, поддерживают решение мэра. Но если жители города не начнут вести себя более ответственно, проблема будет постоянно сохраняться, считают они:

 

Сама идея замечательна. С 2012 года мы с Сергеем Константиновичем постоянно принимаем участие во всех субботниках. Но проблема в том, что мусор «возвращается», -- поделился общественник Сергей Мошин.

 

Тема несанкционированных свалок постоянно поднимается СМИ Нижнего Тагила. Так, на страницах портала TagilCity.ru читатели могли узнать о том, откуда берутся незаконные свалки и мусор на обочинах дорог. Об обнаруженных свалках постоянно сообщают жители Нижнего Тагила. И в тот момент, когда одни тагильчане мусорят, другие тратят своё время, силы и деньги, чтобы самостоятельно очистить любимые места отдыха.

Видео «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Ремонт кровли начался в школе №56 Нижнего Тагила: впереди капремонт (ВИДЕО)
сегодня, 17:30
0 0
Тагильская молодежь вышла на субботник на Шихане (ФОТО)
29 сентября, 13:00
5 0
Андрей Ленда назначен представителем мэра в городской думе Нижнего Тагила
вчера, 21:30
6 10

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 63
Подписаться на новости