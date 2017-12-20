Территории Пихтовых гор и Палёной будут вычищены от мусора в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В ноябре Сергей Носов поручил заняться улучшением экологической обстановки в Нижнем Тагиле в 2018 году. Одним из запланированных в этом направлении мероприятий станет уборка территории еловых лесов на Пихтовых горах и Палёной, сообщает «Тагил-ТВ». Указанные районы являются популярным местом отдыха жителей Нижнего Тагила. Негативной стороной такой популярности является постепенное накопление там различного мусора: банок, бутылок, разнообразных пакетов и обёрток.

Прошу делать ставки, сколько КАМАЗов бутылок и мусора мы оттуда вывезем. Но вывезти надо всё, -- подчеркнул градоначальник на совещании.

Тагильчане, занимающиеся общественной деятельностью, поддерживают решение мэра. Но если жители города не начнут вести себя более ответственно, проблема будет постоянно сохраняться, считают они:

Сама идея замечательна. С 2012 года мы с Сергеем Константиновичем постоянно принимаем участие во всех субботниках. Но проблема в том, что мусор «возвращается», -- поделился общественник Сергей Мошин.

Тема несанкционированных свалок постоянно поднимается СМИ Нижнего Тагила. Так, на страницах портала TagilCity.ru читатели могли узнать о том, откуда берутся незаконные свалки и мусор на обочинах дорог. Об обнаруженных свалках постоянно сообщают жители Нижнего Тагила. И в тот момент, когда одни тагильчане мусорят, другие тратят своё время, силы и деньги, чтобы самостоятельно очистить любимые места отдыха.





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