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Новости Нижнего Тагила

Уровень заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Свердловской области ниже эпидпорога

20 декабря 2017, 10:30Добавить новость
больница,город,дети,здоровье,Роспотребнадзор,Свердловская область,школа,школьники
В Свердловской области с 11 по 17 декабря было зафиксировано 24,1 тыс. больных ОРВИ. Показатель составляет 58,2 человека на 10 тыс. населения. Это говорит о том, что заболеваемость в регионе находится ниже эпидпорога.

В частности, в столице Урала за неделю заболели 11,2 человека. Показатель – 78,9 человек на 10 тыс. населения. Несмотря на повышение значений в сравнении с прошлой неделей, заболеваемость в городе ниже эпидпорога.

В ГО ЗАТО Свободный и ГО Пелым показатель заболеваемости ОРЗ выше среднеобластных значений в полтора раза.

В связи заболеваемостью было закрыто 47 групп в свердловских детских садах, а также 15 классов в школах.

Контрольные диагностические обследования 76 человек показали, что в области распространяются вирусы негриппозной природы – аденовирус, РС вирус, риновирус, коронавирус и другие.

К 50 неделе зарегистрировано 555 случаев пневмонии. Это 13,6 человек на 100 тыс. населения. В целом этот показатель ниже среднемноголетних данных, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ряде регионов Урала отмечается превышение среднеобластного показателя (Ирбит, Красноуфимск, Краснотурьинск и Североуральск). Наиболее рискуют заболеть пневмонией, по данным медиков, дети до двух лет. Показатель составляет 88,3 на 100 тыс. населения.

Специалисты рекомендуют прибегать к вакцинации, чтобы избежать развития осложнений заболевания.

 
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