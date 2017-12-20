Уровень заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Свердловской области ниже эпидпорога

В частности, в столице Урала за неделю заболели 11,2 человека. Показатель – 78,9 человек на 10 тыс. населения. Несмотря на повышение значений в сравнении с прошлой неделей, заболеваемость в городе ниже эпидпорога.



В ГО ЗАТО Свободный и ГО Пелым показатель заболеваемости ОРЗ выше среднеобластных значений в полтора раза.



В связи заболеваемостью было закрыто 47 групп в свердловских детских садах, а также 15 классов в школах.



Контрольные диагностические обследования 76 человек показали, что в области распространяются вирусы негриппозной природы – аденовирус, РС вирус, риновирус, коронавирус и другие.



К 50 неделе зарегистрировано 555 случаев пневмонии. Это 13,6 человек на 100 тыс. населения. В целом этот показатель ниже среднемноголетних данных, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ряде регионов Урала отмечается превышение среднеобластного показателя (Ирбит, Красноуфимск, Краснотурьинск и Североуральск). Наиболее рискуют заболеть пневмонией, по данным медиков, дети до двух лет. Показатель составляет 88,3 на 100 тыс. населения.



Специалисты рекомендуют прибегать к вакцинации, чтобы избежать развития осложнений заболевания.