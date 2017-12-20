Превышение нормы вредных веществ в воздухе было зафиксировано в Верхней Пышме

19 декабря в области автоматической станции контроля за загрязнением воздуха в Верхней Пышме произошел выброс вредных веществ.

Норма концентрации оксида и диоксида азота в воздухе была превышена. В близлежащих городах, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, превышение концентрации загрязняющих воздух веществ не было обнаружено, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



Напомним, что Уралгидрометцентр предупреждал о неблагоприятных метеоусловиях 12 декабря, однако смог из вредных примесей, имеющий первую степень опасности, может продержаться в Свердловской области до 23 декабря.