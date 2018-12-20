Тагильчане смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ с 25 по 27 декабря
Сегодня, 21:04Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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С 25 по 27 декабря жители Нижнего Тагила смогут пройти тест на ВИЧ-инфекцию.
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение трех дней в разных районах города будут работать пункты по проведению анализа на ВИЧ.
Пункты будут работать с 16.00 до 19.00.
25 декабря тагильчане могут пройти тест в помещении кинотеатра «Родина 3D». 26 декабря мобильный пункт будет работать на территории привокзальной площади. 27 декабря сдача тестов пройдет на Гальянке в ТРЦ «КИТ» за ресторанами Baskin Robbins и Subway.
Тест занимает 15 минут, точность результата 99,8%, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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