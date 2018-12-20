Тагильчане смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ с 25 по 27 декабря

В течение трех дней в разных районах города будут работать пункты по проведению анализа на ВИЧ.

Пункты будут работать с 16.00 до 19.00.

25 декабря тагильчане могут пройти тест в помещении кинотеатра «Родина 3D». 26 декабря мобильный пункт будет работать на территории привокзальной площади. 27 декабря сдача тестов пройдет на Гальянке в ТРЦ «КИТ» за ресторанами Baskin Robbins и Subway.