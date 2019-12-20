Эксперты Нижнего Тагила по экологии оценили поправки в закон о сжигании мусора
Накануне, 18 декабря, Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки, приравнивающие сжигание мусора к утилизации. TagilCity.ru узнало, что думают экологи, чиновники и депутаты Нижнего Тагила о возможных нововведениях.
Напомним, согласно законодательству РФ, к утилизации можно относить только повторное использование отходов для производства товаров, возврат товаров в производственный цикл и извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Принятый закон относит к утилизации «использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки» — то есть, энергетическая утилизация или сжигание.
Депутат госдумы Алексей Балыбердин сообщил TagilCity.ru, что отходы, оставшиеся после сортировки, которые не подвержены вторичной переработке, могут пойти на выработку тепло- и электроэнергии на мусоросжигательных заводах.
Это не приравнивание утилизации к сжиганию. На энергетическую утилизацию идёт только отсортированный мусор, у которого два пути — захоронение на полигонах и отправка на заводы, чтобы выработать тепловую или электроэнергию, поделился Балыбердин.
Также депутат отметил, что во втором чтении были приняты поправки, в которых в понятие «утилизация отходов» было включено понятие «энергетическая утилизация».
Мне не понятна позиция гринписовцев. С одной стороны, они выступают против формирования новых полигонов для захоронения мусора, с другой стороны — против того, чтобы оставшийся мусор ещё как-то приносил пользу. Вопрос задаётся сам собой: «А куда мусор-то девать?». Не в космос же его отправлять, сказал депутат.
Кроме того, Алексей Балыбердин сообщил, что благодаря высокотехнологичным процессах на мусоросжигательных заводах будет выделяться минимальное количество выбросов в атмосферу.
Начальник отдела по экологии и природопользования администрации города Алексей Сергеев отметил, что сжигание мусора является общепризнанной мировой практикой.
Не стоит забывать, что сжигание хлоросодержащих полимерных материалов ведёт к образованию токсичных веществ, диоксинов и фуранов. Современные фильтрационные установки могут улавливать большую часть вредных веществ, но пепел, остающийся после сжигания, очень токсичен — его нужно утилизировать, рассказал Алексей Сергеев.
Начальник отдела добавил, для различных регионов необходимо выбирать свой метод обезвреживания и утилизации отходов.
По словам эколога Андрея Волегова, прежде чем принимать решение о строительстве мусоросжигательных заводов, необходимо донести полную информацию о нём населению, провести общественные слушания, чтобы в дальнейшем не было возмущений и недовольств. Сам эколог выступает против мусоросжигания. Он предложил другой вариант обращения с отходами.
Я поддерживаю мнение Смирнова (министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области — прим.ред) и губернатора, что у нас в области не должно быть мусоросжигательного завода, по крайней мере пока не даны разъяснения и пока люди не дали одобрение. Должна быть мусоропереработка и захоронение мусора на полигонах в минимальных размерах, сообщил эколог.
Андрей Волегов предоставил TagilCity.ru проект создания мусороперерабатывающего завода, модернизации и реконструкции очистных сооружений в Свердловской области. Он предполагает качественную рассортировку мусора, его переработку и захоронение оставшегося на полигоне, но уже в меньше объёме. Главный принцип проекта — создание предприятия, с помощью которого улучшится экология и уменьшится объём вывоза бытовых отходов в области. Стоимость — 1,2 миллиарда рублей, но при этом предусматривает самоокупаемость за счёт реализации вторсырья потребителями.
Зачем идти маленькими шагами, создавать убыточные заводы, когда можно всё сделать на начальном уровне с меньшими затратами? сказал Волегов.
Согласно принятым Госдумой поправкам, для того, чтобы контролировать сжигание отсортированного мусора, мощности энергетической утилизации должны будут проходить экологическую экспертизу. Перед сжиганием мусор необходимо сортировать — извлечь пластик, органику и бумагу. Кроме того, предлагается сделать экологический сбор целевым для расходования средств только на утилизацию.