Нефтепродукты, реагенты, мусор: из чего состоит снег на дорогах Нижнего Тагила

С помощью специальной техники снег собирается с дорог и тротуаров. Поэтому в снежные валы попадает и уличный мусор. После уборки с улиц снег увозят на полигоны — вместе с твердыми коммунальными отходами. Чтобы очищать снег от мусора, на 2021 год в Нижнем Тагиле запланирован запуск специализированного комплекса.

В рамках концессионного соглашения в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 174-18 на участке для размещения снега в Ленинском районе в 1 квартале 2021 года планируется сдача в эксплуатацию Комплекса по выделению твердых коммунальных отходов из снежных масс, собранных с мест общего пользования,информируют в управлении городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.

Кроме мусора, снег может содержать реагенты. Это вызывает частые споры: тагильские пешеходы жалуются на разъедающие обувь вещества, а у авто ускоряется коррозия. Однако есть риск, что без реагентов на дорогах и тротуарах вырастет число аварий и случаев получения травм. По регламенту использование ПГМ обязательно, за чем следит ГИБДД и при необходимости выдаёт предписания дорожным службам об обработке от льда.

В Нижнем Тагиле используется реагент «Бионорд», который относится к IV, малоопасному классу химических веществ. В его состав входят хлористые натрий и кальций, ингибитор коррозии и биофильная добавка. Еще один применяемый в городе реагент галит представляет собой техническую соль, которую иногда смешивают с каменной крошкой. Он обладает более сильными коррозийными свойствами, но галит и «Бионорд» для здоровья человека безопасны.

Снег абсорбирует в себе не только грязь с дорог и тротуаров — на него также оседает пыль из воздуха. Выбросы с предприятий и выхлопные газы от автомобилей — ещё одна составляющая тагильского снега. В 2013 году по запросу общественников природоохранная прокуратура провела проверку снежных валов на городских газонах. Были взяты пробы на проспекте Мира и возле ЦУМа. Специалисты выявили более чем 40-кратные превышения нормативов по содержанию вредных веществ.

Свалка снега в районе проспект Мира, д. 64 имеет превышение к фону: по нефтепродуктам — 43,6 раза; по взвешенным веществам — 19,8 раза; свалка снега напротив ТЦ ЦУМ имеет превышение к фону: по нефтепродуктам — 43,9 раза; по взвешенным веществам — 44,1 раза,сообщил общественник Никита Чапурин со ссылкой на результаты расследования тагильской природохранной прокуратуры от 2013 года.

Тогда к ответственности был привлечен муниципальный подрядчик «Тагилдорстрой», который на тот момент возглавлял Владимир Юрченко.

Чтобы вредные вещества из снега по ходу таяния не просачивались в почву, снег должен вывозиться своевременно, поясняют эксперты. При этом вывоз должен происходить регулярно в течение всего зимнего периода, а не только по его окончанию — весной. На деле мы часто наблюдаем, что и в марте, и даже в апреле вдоль дорог, у тротуаров и на газонах остаются грязные сугробы. Об опасности снежных валов у дорог для участников дорожного движения регулярно говорит ГИБДД.

Согласно регламентам Росавтодора, срок уборки снега с момента окончания снегопада до полного устранения составляет от 4 до 6 часов на разных категориях дорог в населенном пункте, а срок ликвидации снежных валов у ограждений возле дорог не должен составлять более 5 суток. При этом, согласно СанПиН 42-128-4690-88, переброска льда и загрязненного снега на площади зеленых насаждений запрещено.

На газонах вдоль дорог не запрещается устройство временного снежного вала, если он не мешает видимости участникам дорожного движения на перекрестках и пешеходных переходах,уточняют в управлении городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле работают два снежных полигона — по ул. Балакинская (15 000 кв. м) и на пересечении улиц Краснознаменная—Полюсная (10 149 кв. м). На первую вывозится снег из Дзержинского и Тагилстроевского (Рудник, Тагилстрой) районов, а на вторую — с Тагилстроевского (ГГМ) и Ленинского. Как сообщили в мэрии, мощность каждой из них по 200 тысяч тонн снега.

Снежные полигоны должны быть обустроены согласно методике Росавтодора: на месте для хранения снега почву необходимо защищать от тающего снега, в том числе с помощью системы вывода талых вод в очистные сооружения. Территорию огораживают и оборудуют КПП с телефонной связью.

Однако Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура не раз находила нарушения на городских площадках для снегохранения. Как рассказали TagilCity.ru в ведомстве, за 2017–2019 года на улицах Носова, Зеленостроевская, Балакинская и Решетникова были обнаружены факты нерегламентированного складирования.

Все нарушения носили идентичный характер, а именно: отсутствие благоустройства, ограждения и других межевых знаков, отмечающих границы свалки, исключающего отрицательное воздействие на окружающую среду. Также выявлялось вместе со снегом размещение твердых коммунальных отходов,пояснили правоохранители.

Как отметил глава природоохранной прокуратуры Денис Исаков, по итогам проверки со стороны дорожных подрядчиков и службы заказчика были привлечены к дисциплинарной ответственности три должностных лица, а ещё трое — к административной. Кроме того, в суды были направлены исковые заявления с требованием обустроить снегосвалки надлежащим образом. Иски были удовлетворены и находятся на исполнении в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Как заявили в мэрии, сейчас идёт работа над устранением нарушений.

Исправление нарушений по итогам рейда природоохранной прокуратуры по площадкам, отведенным для сбора снега, находятся в процессе устранения. На данный момент подготовлена проектно-сметная документация по работам, необходимым для приведения площадок в соответствие с требованиями, существующими для подобных объектов,рассказали в городской администрации.

При этом местный Роспотребнадзор сообщил редакции, что не проверяет влияние грязного снега на действующих полигонах, поскольку в Нижнем Тагиле нет документально согласованного места под снегосвалки.

Грязный снег с городских улиц попадает и во дворы, в том числе на колесах авто и обуви пешеходов. Уборка дворов от снега полностью лежит на плечах управляющих компаний.

Вывоз снега с дворовых территорий осуществляется управляющими компаниями. Правила складирования снега на дворовых территориях не установлены. Содержание дворовых территорий производится в соответствии с требованиями жилищного законодательства в части содержания дворовых территорий,сообщают в мэрии Нижнего Тагила.

Состояние дворов зимой, по данным управления городским хозяйством, отслеживается в ежедневном режиме:

Обход внутриквартальных территорий специалистами районных администраций осуществляется ежедневно. При снегопадах должна производиться очистка в первую очередь тротуаров и подходов к подъездам МКД. В случае выявления нарушений содержания дворовых территорий УК и ТСЖ выдается уведомление со сроками устранения.

Однако результат выполнения этих обязательств часто подвергается критике жителей.

14 Горы снега на детских площадках: как чистят дворы управляющие компании Нижнего Тагила Фото В Нижнем Тагиле расчисткой дворовых территорий от снега занимаются управляющие компании. Однако делают они это не так часто, как хотелось бы жильцам. И после уборки снег оказывается складирован тут же, во дворе - под окнами квартир и на детских площадках.