Синоптики обещают тагильчанам в выходные похолодание до -20 градусов
Сегодня, 11:16Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В эти выходные, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле температура воздуха опустится до -20 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 20 декабря, днем ожидается до -9 градусов, в ночные часы похолодает до -13 градусов. Сильный снегопад, ветер — до 10 метров в секунду.
В субботу синоптики обещают до -14 градусов в дневные часы и -15 градусов ночью. Пасмурно, небольшой снег, втер –до девяти метров в секунду.
В воскресенье днем столбик термометра остановится на отметке -17 градусов, а в ночные часы похолодает до -20 градусов. Без осадков, ветер — до девяти метров в секунду.
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