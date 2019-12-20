Синоптики обещают тагильчанам в выходные похолодание до -20 градусов

В пятницу, 20 декабря, днем ожидается до -9 градусов, в ночные часы похолодает до -13 градусов. Сильный снегопад, ветер — до 10 метров в секунду.

В субботу синоптики обещают до -14 градусов в дневные часы и -15 градусов ночью. Пасмурно, небольшой снег, втер –до девяти метров в секунду.